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GÜNCELLEME - Bursa'da otobüsün karıştığı kazada düşen çocuk öldü

01.03.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇOCUĞUN AİLESİNİN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Bursa'da otobüsün neden olduğu kazada düşerek yaralanan çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, 27 Şubat'ta Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yol kenarında oynayan Ömer Şirin'in (10) elindeki ip, F.M.A. (30) idaresindeki otobüsün tekerleklerine dolandı. Bu nedenle yere düşen çocuk, başından darbe aldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şirin'i Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen F.M.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

- Bursa'ya 10 gün önce taşınmışlar

İnşaat işçisi baba Fevzi Şirin, AA muhabirine, 6 çocuğundan birinin konuşma zorluğu çektiğini, eşinin kalp hastası olduğunu söyledi.

Şirin, eşi ve çocuğunun tedavileri için Kars'ın Digor ilçesi Yaylacık köyünden 10 gün önce Bursa'ya taşındıklarını ifade etti.

Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan anne Nadire Şirin ise yaşamını yitiren oğlu Ömer'in, olay günü hasta olan kardeşiyle parka gitmek üzere evden çıktığını aktardı.

Kazayı görmediğini dile getiren Şirin, "Araba birden çocuğa çarptı. Ben çocuğuma koştum. Adam gidecekti, ben arabanın fotoğrafını çekince durdu." dedi.

Nadire Şirin, okula gitmeyi çok isteyen Ömer'i, adreslerini Bursa'ya aldırdıktan sonra kaydettirmeyi planladıklarını, olay sırasında oğlunun elinde ip görmediğini sözlerine ekledi.

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