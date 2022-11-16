Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen Ş.C. (56) ve E.O'nun ardından hastanede tedavi gören N.Ç. de hayatını kaybetti.

F.İ, K.İ, M.K, B.D, R.Ç, F.Ü, B.M, C.T, E.S, M.A. ve M.A'nın tedavileri ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesinde devam ediyor. Bu kişilerden 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BURSA VE İZMİR'DE OPERASYON

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sahte içki üretiminde kullanılan ve metil alkol olduğu değerlendirilen maddeyi Bursa'da R.A. ve hastanede tedavi gören F.İ'nin sattığını belirledi.

R.A. operasyonla gözaltına alındı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, R.A'nın içkileri kargo yoluyla İzmir'deki O.Y'den aldığını tespit etti. Bu şüpheli de İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Bursa ve İzmir'de adliyeye sevk edilen R.A. ile O.Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.

Piremir ve Akçağlayan Mahallesi'nde alkol aldıktan sonra fenalaşan 14 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alınanlardan Ş.Ç. ve E.O, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

