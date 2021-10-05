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GÜNCELLEME - Bursa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 32 şüpheli yakalandı

05.10.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖZALTI SAYISI VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER EKLENDİ

Bursa'da silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapıldığı iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

İl genelinde önceden belirlenen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 450 polis tarafından şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kapıları "koçbaşı" ile kırılarak girilen adreslerde yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 6 tüfek ve 2 bin 300 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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