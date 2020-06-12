GÜNCELLEME - Bursa'da tartıştığı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Bursa'da tartıştığı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi 10. Şen Sokak'ta ikamet eden B.Ş'nin yaralandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, olay yerine gitti.

Evin kilitli kapısını kıran ekipler, B.Ş'yi mutfakta bıçakla ağır yaralanmış buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayda kullanılan ekmek bıçağını evde bulan ekipler, olayın faili olduğu değerlendirilen N.S'yi (44) yakalamak için çalışma başlattı.

Fuhşa teşvik suçundan cezaevinde yatarken izinli çıktığı bilgisine ulaşılan N.S, Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Akasya Sokak'taki evine girdikten kısa süre sonra gözaltına alındı.

İfadesinde önce suçunu inkar eden zanlı, daha sonra Bursa'da uzun zamandır fuhuş ve kadın ticareti yaptığını, maktul B.Ş'nin de Balıkesir ve Bursa'da aynı işi yaptığını anlattı. Zanlı, olayın meydana geldiği evde B.Ş. ile kadın ticareti anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiklerini, o sırada kadını sırtı ve ayağından 5 bıçak darbesiyle yaralayarak kaçtığını belirtti.

N.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

