Bursa'da yeğeni tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde Kadir Z. (20) ile amcası Efe Z. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Z, amcasını birçok yerinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı Efe Z'yi yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri de şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Hastanede tedavisi süren Efe Z'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, şüpheli Kadir Z. gözaltına alınmış olup, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.