YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. GÜNCELLEME - Bursa'daki evden hırsızlıkla ilgili yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı

GÜNCELLEME - Bursa'daki evden hırsızlıkla ilgili yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı

05.01.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖZALTI SAYISININ ARTMASI VE ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Kemalpaşa Mahallesi Cami Sokak'taki evden 10 gün önce 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası, 500 kilograma yakın demir malzeme, 3 el işi dokuma halı ve 9 eski tüfek çalındı.

İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayını M.D'nin gerçekleştirdiğini, H.İ.Ç, O.E, E.Ç. ve M.S'nin ise M.D'ye malzemelerin çalınıp saklanması konusunda yardımcı olduğunu belirledi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda çalınan malzemeler de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D. ve O.E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler H.İ.Ç, E.Ç. ve M.S, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif… Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif…
Saklı cennet tamamen buz tuttu!Saklı cennet tamamen buz tuttu!
İnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralıİnegöl'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı; 6 yaralı

Bursa Namaz Vakitleri 5 Ocak Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:14
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:23

Bursa Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Çarşamba

Büyükorhan Eczanesi
Buyukorhan
Gemlik Körfez Eczanesi
Gemlik
Zeynep Özdemir Eczanesi
Gemlik
Ulaş Eczanesi
Harmancik
Elif Eczanesi
Inegol
Yoğurt Pazarı Eczanesi
Inegol
İrem Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.