GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye hazırlanan gemideki makine arızası giderildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye hazırlanan konteyner gemisinde yaşanan makine arızası giderildi.

Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Limanı'ndan Bursa'nın Gemlik Limanı'na seyreden 366 metre boyunda ve 140 bin 96 groston ağırlığındaki Panama bayraklı "MSC Maria Saveria" isimli gemide Çanakkale Boğazı girişinde makine arızası oluştu.

Gemi kaptanı telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

Makinelerinin durmasından dolayı geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" ve "Kurtarma-10" römorkörleri gönderildi. Boğazdan geçen gemilerin kaptanlarına ise tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Arızanın giderilmesi ve kontrollerin ardından sörvey işlemleri için Bozcaada açıklarına demirletilen "MSC Maria Saveria" gemisinin, işlemlerin tamamlanması sonrasında seyrine izin verileceği öğrenildi.

