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GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

01.08.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Koruoba yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 14 arazöz, 2 dozer, bir ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi. Ekipler, alevlere ilk müdahaleyi 13 dakika içerisinde gerçekleştirdi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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yangın Çanakkale

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