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GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

29.09.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Örtülüce köyünde bulunan çöplük mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 5 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 17 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında 3 hektar alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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