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GÜNCELLEME - Çanakkale'de kayıp tıp fakültesi öğrencisi için arama çalışması başlatıldı

04.02.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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Gencin babası Mükremin Şimşek: - "Benim oğlum kendi inisiyatifiyle kaybolacak, çekip gidecek ters bir çocuk değil. Onun iradesi dışında bir durum olduğunu tahmin ediyorum" BABANIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu üniversite öğrencisi genç için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocaköy köyünde ailesiyle yaşayan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek (23), dün akşam sitenin bahçesindeki sahada basketbol oynamak üzere çıktı.

Akşam eve dönmeyen çocuklarının durumundan şüphelenen baba Mükremin ile anne Nadire Şimşek, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine Kaan Şimşek'in en son görüldüğü bölgede, jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şimşek'in telefonun açık olduğu ancak aramalara cevap vermediği öğrenildi.

Kayıp gencin babası Mükremin Şimşek, gazetecilere açıklamasında, oğlunun her gün sitelerinin bahçesindeki basketbol sahasında top oynadığını, bazı günler de doğa yürüyüşleri yaptığını söyledi. Şimşek, şunları anlattı:

"Pazartesi günü sınavı var, ona hazırlanıyordu. Evden uzaktan eğitimine devam ediyordu. Dün de biraz top oynadı. Daha sonra eve gelip yanına 2 poğaça, 1 şişe su ve 1 muz alıp annesine 'ben biraz yürümeye gidiyorum' diyor. Sonra akşam eve dönmedi. Beşiktaş maçı vardı, kesinlikle kaçırmazdı. Devre arası olunca eşime, 'bu işte bir terslik var' dedim. Kaan maçı kesinlikle kaçırmazdı. Ben çıkıp baktım sahanın ışıkları kapalı. Tüm siteye haber verip aradık, ardından jandarmaya bilgi verdik."

Oğlunun gidebileceği tüm araziye baktıklarını anlatan Şimşek, "Sabaha kadar ne taş dibi, ne kaya dibi, her yeri telefonun ışığıyla aradım. Telefonu açık, arıyoruz ancak cevap vermiyor. Benim oğlum kendi inisiyatifiyle kaybolacak, çekip gidecek ters bir çocuk değil. Onun iradesi dışında bir durum olduğunu tahmin ediyorum. Bir şey oldu ama ne oldu bilemiyorum. Herkesten dua bekliyorum. Ne olur Kaan için dua edin." ifadelerini kullandı.

Şimşek, kaybolan oğullarının 4 çocuğundan en küçüğü olduğunu, bir çocuklarını ise 17 yaşında kanser nedeniyle kaybettiklerini sözlerine ekledi.

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