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GÜNCELLEME - Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 09.08.2020 13:57 | Son Güncelleme

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de merkeze bağlı Saraycık köyündeki tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Köydeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı ihbarını alan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin ormanlık alana sıçramaması için çalışma başlattı.

Yangına havadan helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi.

Alevler, kuvvetli rüzgara rağmen ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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