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GÜNCELLEME - Çanakkale'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı

05.09.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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GÜNCELLEME - Çanakkale'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalanan 2 FETÖ zanlısı tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken, Çanakkale'de MİT, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ile yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen zanlı tutuklandı.

MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, "FETÖ üyesi olmak" suçundan aranan 2 zanlıyı takibe aldı.

Şüpheliler, Ezine ilçesi sahilinden sürat teknesiyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığındayken yakalandı.

Gözaltına alınan 2 zanlı ile yasa dışı geçişin organizatörü olduğu tespit edilen bir şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çanakkale'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ üyesi yakalandı

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