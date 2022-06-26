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GÜNCELLEME - Çankırı'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

26.06.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.A. idaresindeki 37 ABC 512 plakalı otomobil, Çankırı-Kastamonu kara yolu Kesecik köyü mevkisinde refüjü aşarak karşı yönden gelen A.S. yönetimindeki 34 DJC 479 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Y.S, B.S, S.C, D.E. ve T.K. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan T.K ve Y.S. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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trafik kazası Çankırı

Çankırı Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

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Sabah
05:10
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İkindi
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Akşam
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Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

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