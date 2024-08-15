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Çorum'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

AA AA
15.08.2024 10:00
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Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü.

Ali Esmer (38) idaresindeki 35 AKM 573 plakalı otomobil, Osmancık Caddesi Fen Edebiyat Fakültesi Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Şaban Bulcun (53) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Esmer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bulcun ve Esmer'in cenazeleri aynı hastanenin morguna götürüldü.

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trafik kazası Çorum ağaç

Çorum Namaz Vakitleri 15 Ağustos Perşembe

İmsak
04:08
Sabah
05:44
Öğle
12:50
İkindi
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Akşam
19:45
Yatsı
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