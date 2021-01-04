GÜNCELLEME - Çorum'da birlikte yaşadığı kadını boğarak öldüren zanlı tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da birlikte yaşadığı kadını boğarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Gülabibey Mahallesi'nde dini nikahla yaşadığı Aslıhan Dal'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından gözaltına alınan P.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

P.H, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının ifadesinde, olayı hatırlamadığını belirterek, "Olay sırasında alkollüydüm. Tartışmaya başladık ve bir anda altımda ölmüş halde gördüm. Üç çocuğumuzu alıp anneme bıraktıktan sonra kendimi polise ihbar ettim." beyanında bulunduğu öğrenildi.

P.H'nin hırsızlık ve uyuşturucu kullanmaktan 10 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Çorum'da dün gece P.H'nin 155'i arayarak dini nikahla yaşadığı Aslıhan Dal'ı boğarak öldürdüğünü söylemesi üzerine polis, eve çelik kapıyı kırarak girmişti. Yerde hareketsiz halde bulunan Dal, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

P.H, evin yakınında gözaltına alınmıştı.

Aslıhan Dal ise Ulu Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından babasının mezarının yanına defnedilmişti.

