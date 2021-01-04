YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. GÜNCELLEME - Çorum'da birlikte yaşadığı kadını boğarak öldüren zanlı tutuklandı

GÜNCELLEME - Çorum'da birlikte yaşadığı kadını boğarak öldüren zanlı tutuklandı

ÇORUM HABERLERİ  | 04.01.2021 18:58 | Son Güncelleme

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ÇORUM (AA) - Çorum'da birlikte yaşadığı kadını boğarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Gülabibey Mahallesi'nde dini nikahla yaşadığı Aslıhan Dal'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından gözaltına alınan P.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

P.H, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının ifadesinde, olayı hatırlamadığını belirterek, "Olay sırasında alkollüydüm. Tartışmaya başladık ve bir anda altımda ölmüş halde gördüm. Üç çocuğumuzu alıp anneme bıraktıktan sonra kendimi polise ihbar ettim." beyanında bulunduğu öğrenildi.

P.H'nin hırsızlık ve uyuşturucu kullanmaktan 10 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Çorum'da dün gece P.H'nin 155'i arayarak dini nikahla yaşadığı Aslıhan Dal'ı boğarak öldürdüğünü söylemesi üzerine polis, eve çelik kapıyı kırarak girmişti. Yerde hareketsiz halde bulunan Dal, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

P.H, evin yakınında gözaltına alınmıştı.

Aslıhan Dal ise Ulu Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından babasının mezarının yanına defnedilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor

Çorum Namaz Vakitleri 4 Ocak Pazartesi

İmsak
06:26
Sabah
07:57
Öğle
12:50
İkindi
15:12
Akşam
17:33
Yatsı
18:59

Çorum Nöbetçi Eczaneler 4 Ocak Pazartesi

Bahabey Kalkan Eczanesi
Merkez
Bayrak Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Yüksel Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Şifa Ecz. Eczanesi
Osmancik
Çağlar Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.