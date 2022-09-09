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  4. GÜNCELLEME - Çorum'da iki evi kurşunlayan üç zanlıdan ikisi tutuklandı

GÜNCELLEME - Çorum'da iki evi kurşunlayan üç zanlıdan ikisi tutuklandı

09.09.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ÇORUM (AA) - Çorum'da tabanca ve tüfekle iki eve ateş eden ve polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bahabey Caddesi'nde iki adresten sabaha karşı gelen ev kurşunlama ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimlikleri tespit edilen zanlılar M.Ü. (23) ve N.S.Y. (19) ile 18 yaşından küçük olduğu belirtilen İ.C.Ç, olayda kullandıkları silahlarla yakalandı.

Zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemede, tabanca ve tüfekle evlere ateş ederken çekilen görüntüler bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ü ile N.S.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.C.Ç. ise serbest bırakıldı.

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Çorum ECZANELER
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