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  4. GÜNCELLEME - Çorum'da oğlu tarafından silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı

GÜNCELLEME - Çorum'da oğlu tarafından silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı

12.06.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KADININ SAĞLIK DURUMU EKLENDİ

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kadın, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oğlu tarafından tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sungurluoğlu Mahallesi'nde A.D. ile oğlu H.D. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.D. tüfekle ateş ederek annesi A.D'yi yaraladı.

Silah sesinin duyulması üzerine çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.D, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.D, ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Karnına isabet eden saçma mermileri nedeniyle ağır yaralanan A.D'nin tedavisinin burada devam ettiği öğrenildi.

H.D. ise polislerin yaklaşık yarım saat süren çabasıyla evden çıkartılarak gözaltına alındı.

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