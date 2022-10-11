GÜNCELLEME - DEAŞ'ın Ankara'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara'daki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 18'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara'daki yapılanmasına yönelik iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucu örgütle irtibatı ve iltisakı tespit edilen, ayrıca MASAK raporları üzerinde yapılan analizlerle çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ mensuplarıyla para trafiği tespit edilen 20 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 20 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

- Sözde mahkemelerle yargılama yaptıkları belirlendi

Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucu, radikal Selefi/Tekfirci görüşlere sahip şüphelilerin, ikamet adreslerinde örgütsel ders/sohbet toplantısı organize ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, terör örgütüne eleman kazandırma ve çatışma bölgelerine gönderme faaliyetlerini organize ettikleri, örgüte üye kişilerin çocuklarının aynı görüş doğrultusunda eğitimleri amacıyla illegal eğitim faaliyetleri yürüttükleri ve kendi aralarındaki husumetlerle alakalı örgütsel hükümler doğrultusunda sözde mahkemeler kurarak yargılama yaptıkları belirlendi.

Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve propaganda içerikli yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Ayrıca, operasyon kapsamında illegal eğitim faaliyeti düzenlendiği belirlenen daire şeklindeki derslikler İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerinin refakatinde kapatıldı.

