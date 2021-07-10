GÜNCELLEME - Denizli'de 2 gündür haber alınamayan iş insanı, alıkonulduğu iddia edilen adreste bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, minibüsü terk edilmiş halde bulunan ve 2 gündür haber alınamayan tekstil şirketi sahibi Ömer Aldırmaz, alıkonulduğu öne sürülen adreste bulundu.

Gümüşçay Mahallesi'nde tekstil fabrikası bulunan 49 yaşındaki Ömer Aldırmaz'ın ailesi, perşembe akşamı minibüsüyle iş ziyaretine giden Aldırmaz'dan haber alamadıklarını belirterek polise başvurdu.

Aldırmaz'ın Tavas'ta fason üretim yaptırdığı iş yeri ile görüşmek üzere yola çıktığı ve dönmediği, telefonunun ise kapalı olduğunun belirlenmesi üzerine güzergah üzerindeki kameralarda inceleme yapıldı.

Görüntülerde perşembe akşamı 21.15 sıralarında Tavas'a gittiği görülen Aldırmaz'a ait minibüsün, gece 01.20'de Denizli'ye döndüğü, Honaz ilçesine bağlı Gürleyik Mahallesi yakınlarında terk edilmiş halde bulunduğu tespit edildi.

Terk edilen minibüsü inceleyen polis ekipleri, Aldırmaz'ı arama çalışması başlattı.

Ömer Aldırmaz'ın eşi Fatma Aldırmaz, gazetecilere açıklamasında hayatından endişe ettiği eşinin kaçırılmış olabileceğini söyledi.

- Çal'daki adrese operasyon düzenlendi

Soruşturma sonucu Aldırmaz'ın Çal ilçesinde alıkonulduğu şüphesi üzerine polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Ömer Aldırmaz bulunurken, onu zorla kaçırdıkları ve alıkoydukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aldırmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

