GÜNCELLEME - Denizli'de ağaca çarpan minibüsteki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan minibüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

K.Y. (32) idaresindeki 06 KA 986 plakalı minibüs, Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı'nda refüjdeki palmiye ağacına çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

Kazada sürücü K.Y. ile araçta bulunan İsmail Aydınlık, Pouya Goudarzın, Kader Yanar ve Gökhan Kırboğa ağır yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kader Yanar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kırboğa ile Aydınlık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü ile Goudarzın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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