GÜNCELLEME - Denizli'de aile içi tartışmada bıçakla yaralanan kişi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ağabeyi ile annesi arasındaki tartışma sırasında bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Güzelköy Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen 26 yaşındaki V.Ş, annesi S.Ş'den sigara ve para istedi.

İstediklerini alamayan V.Ş. ile annesi arasında tartışma çıktı. Annesini bıçakla kovalayan ağabeyini sakinleştirmek isteyen Yasin Ş. (23) arbede sırasında karnından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yasin Ş, yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan V.Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

