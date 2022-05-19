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GÜNCELLEME - Denizli'de ambulansta görevli hemşire, bıçakla yaralanmış eşine müdahale etti

19.05.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanma aşamasındaki karısının da bulunduğu 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye ulaştırılan yaralı, kurtarılamadı - Yaralıyı bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 112 Acil Sağlık ekibinde görevli hemşire, gittiği olay yerinde bıçakla yaralanmış haldeki boşanma aşamasındaki eşine müdahale etti. Yaralı, hastanede yaşamını yitirdi.

Akköy Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanından gece geç saatte ayrılan Gökhan Saygır (40) ile L.U. (50) arasında sokakta kavga çıktı. Kavgada Gökhan Saygır, göğsünden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Saygır'a ilk müdahaleyi, eşinin de arasında bulunduğu 112 Acil Sağlık ekibi yaptı.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Saygır, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan zanlı, sabaha karşı jandarma ekiplerince aynı mahallede bir evde saklanırken yakalandı.

Karakoldaki işleminin ardından adliyeye sevk edilen zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Tartışma, "istek şarkı" ile başlamış

Zanlının ifadesinde, gazinoda eğlenirken, müzisyenden bir şarkı çalmasını istediğini, maktulün ise başka bir şarkı talep ettiğini, bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.

Şüphelinin, dışarıda devam eden kavgada, maktulü bacağından yaralamak isterken yanlışlıkla göğsünden bıçakladığını söylediği de ileri sürüldü.

Öte yandan Karahayıt Acil Sağlık İstasyonu'nda görevli üç çocuk annesi T.S'nin, hayatını kaybeden eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

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