GÜNCELLEME - Denizli'de boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde polis ekipleri, sokak ortasında çıkan kavgada boşandığı eşini bıçakladıktan sonra kaçan şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

Bir yıl önce boşandığı belirtilen T.S. (28) ile R.S.A. (26) arasında Merkezefendi Mahallesi 1736 Sokak'ta gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.S, bıçakla R.S.A'yı kalçası ve bacağından bıçaklayarak uzaklaştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan T.S'nin ilçede bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan T.S'nin ifadesinde, barışma teklifini kabul etmediği için boşandığı eşiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi.



