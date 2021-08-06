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GÜNCELLEME - Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

06.08.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SON DURUMU VE DETAYLAR EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Gölbaşı Mahallesi'ndeki İçme Deresi'nde saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA da katıldı. Yangını söndürme çalışmalarına Buldan Belediyesi personeli de destek verdi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Zolan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde başlayan orman yangınının ekiplerin başarılı müdahalesiyle söndürüldüğünü, soğutma işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik de ormanlık alanlar, mesire yerleri ve tabiat parklarına girmemeleri konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Buldan'a bağlı Türlübey Mahallesi'nde de ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan yangın dün kontrol altına alınmıştı.

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