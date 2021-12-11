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GÜNCELLEME - Denizli'de devrilen midibüsteki 16 kişi yaralandı

11.12.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

GÜNCELLEME - Denizli'de devrilen midibüsteki 16 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde bir midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

Denizli'den Muğla'ya tarım işçilerini götüren Dündar Taylan idaresindeki 41 AIS 045 plakalı midibüs, Kızılcapınar mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına yan yattı.

Kazada 3'ü çocuk 16 kişi yaralandı. Midibüs içinde kalan bazı yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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