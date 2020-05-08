GÜNCELLEME - Denizli'de EFT yoluyla dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Ekipler, Denizli'de 3, Antalya, Burdur ve Ankara'da birer olmak üzere toplam 6 olaya karıştığını belirlediği 3 şüphelinin Afyonkarahisar'dan Denizli'ye araçla döndüğü bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı.

Çalışma sonucu Aydın'ın Nazilli ilçesinde ikamet eden Halil D'nin satılık araçların sahiplerini yurt dışına kayıtlı hatlardan aradığı, telefonda pazarlık ettikten sonra yeğenleri olarak tanıttığı Arif S. ve Bülent T'nin noter işlemlerini yürüteceğini söylediği, mesai bitimine yakın saatlerde gerçekleşen buluşmada satış işleminin tamamlandığı belirlendi.

Jandarma ekiplerinin "dur" uyarısına rağmen kaçmaya çalışan 3 kişinin bulunduğu otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nde Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle önü kesilerek durduruldu.

Otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 6 cep telefonu ile 4 bin lira para ele geçirildi.

Yakalanan zanlılara seyahat izin belgeleri de olmadığı için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği 15 bin 750 lira idari para cezası kesildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Benzer suçlardan Bülent T'nin 43, Arif S'nin 7, Halil D'nin iki sabıka kaydı olduğu, zanlıların haklarında yakalama kararlarının bulunduğu belirlendi.

