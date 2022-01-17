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GÜNCELLEME - Denizli'de motosikletlinin öldüğü kazaya karışan otomobilin sürücüsü tutuklandı

17.01.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dün motosikletlinin hayatını kaybettiği kazaya karışan otomobilin sürücüsü cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, Necati Yasin Batır yönetimindeki 42 H 1442 motosikletin, yolda sollama yapan otomobille çarpıştığını, yolcu minibüsüne çarpan otomobilin sürücüsünün kaza yerinden kaçtığını belirledi.

Yürütülen soruşturmada 20 AGG 462 plakalı otomobilin sürücüsü M.K. gözaltına alındı. M.K'nin 2,40 promil alkollü olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan kazanın, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletle otomobilin çarpışması, motosiklet sürücüsünün yola savrulması yer alıyor.

Merkezefendi Caddesi'nde dün meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Necati Yasin Batır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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