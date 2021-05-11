GÜNCELLEME- Denizli'de orman yangını çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Hayriye ve Beylerli mahalleleri yakınlarındaki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen bölgeye Denizli, Burdur, Afyonkarahisar ve Isparta Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 25 arazöz, 80 orman işçisi, 3 dozer, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 8 itfaiye aracı ile 15 personel sevk edildi.

Rüzgarın da etkili olduğu yangında söndürme çalışmalarına 3 yangın helikopteri de katılıyor.

Dağlık bir arazide olduğu görülen ormanlık alana sadece helikopterlerle müdahale edilebiliyor.

Yer ekipleri ise yangının etkili olduğu bazı alanlarda soğutma çalışması yapıyor.

Şu ana kadar yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili jandarma ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

