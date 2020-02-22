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GÜNCELLEME - Denizli'de otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.02.2020 16:42 | Son Güncelleme

SÜRÜCÜNÜN GÖZALTINA ALINMASI VE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Bayramyeri'nden Çamlık yönüne giden İsmail D. (24) yönetimindeki 64 AAB 503 plakalı otomobil, Saltak Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi kavşağında Altıntop Mahallesi'nden Değirmenönü Mahallesi yönüne giden polis memuru Mestami Burak B'nin kullandığı 20 A 7245 plakalı ekip otosuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ekip otosu devrilirken, kazada araçların sürücüleri ile polis memuru Nevzat P. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Otomobil sürücüsü İsmail D, gözaltına alındı.

- Kaza anı kamerada

Öte yandan otomobilin polis aracına çarpması ve devirmesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde çarpma anı ve sonrasında çevredeki vatandaşların yardım çabaları yer alıyor.

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