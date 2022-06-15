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GÜNCELLEME - Denizli'de sahipli bir köpeği tüfekle vurduğu ileri sürülen kişi tutuklandı

15.06.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde komşusunun sahiplendiği köpeği tüfekle öldürdüğü öne sürülen kişi tutuklandı.

Deliktaş Mahallesi'nde yaşayan Emel Totan (28), 2 ay önce sokakta yaşarken sahiplendiği köpeğini oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda tüfekle vurulmuş halde bulduğunu belirterek durumu polise bildirdi.

Totan'ın şikayeti üzerine alt kat komşusu S.T. (68) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silahla tehdit ve mala zarar vermek" suçundan tutuklandı.

Emel Totan, gazetecilere, köpeği evinde beslediğini, zaman zaman tuvalet ihtiyacını gidermesi için dışarıya bıraktığını söyledi.

Köpeğin hiç kimseye zarar vermediğini aktaran Totan, "Alt komşu iki ay önce bodrum kata taşındı. Zaten 2 aydır da köpeklerle uğraşıyordu. Bıçak ve silahla sürekli beni tehdit ediyordu. Yaşlı diye şimdiye kadar şikayet etmemiştim. Dün köpeğim saklanırken öldürmüş." dedi.

Totan, komşusu S.T. ile tartışırken çektiği görüntüleri de basın mensuplarıyla paylaştı.

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