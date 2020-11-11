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GÜNCELLEME - Denizli'de üniversite öğrencisi genç kız, evinde öldürülmüş olarak bulundu

DENİZLİ HABERLERİ  | 11.11.2020 16:30 | Son Güncelleme

Genç kızı boğarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan erkek arkadaşı tutuklandı ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş, evinde öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre R.B.H, annesine, kız arkadaşı Tokbaş ile kavga ettiklerini söyledi. Şüphelenen anne, genç kızın sağlık durumundan endişe ederek, evin kontrol edilmesi için polisi aradı.

Yunus Emre Mahallesi 6409 Sokak'taki eve giden polis ekipleri, genç kızı, boğazı sıkılarak öldürülmüş halde buldu.

Pamukkale Üniversitesi Resim Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Tokbaş'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

- Kayıp anahtar yüzünden tartışmışlar

Cinayet zanlısı R.B.H, gözaltına alındı.

İfadesinde Tokbaş ile 2 aydır aynı evde yaşadıklarını anlatan zanlının, son olarak evin anahtarını Tokbaş'ın kaybettiğini ve bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını söylediği öğrenildi.

R.B.H'nin, cinayetin ardından, korktuğu için cenazeyle yaklaşık 1 saat evde kaldığını, sonra da evine giderek annesine durumu açtığını söylediği kaydedildi.

Cinayet zanlısı R.B.H, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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