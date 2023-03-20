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Deprem bölgesi Malatya'da kar ve yağmur etkili oluyor

20.03.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'da, kar ve yağmur hayatı olumsuz etkiliyor.

Deprem bölgesi Malatya'da kar ve yağmur etkili oluyor

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremlerin etkilediği Malatya'da, dünden bu yana sağanak ve yüksek kesimlerde kar etkisini gösteriyor.

Kar yağışı nedeniyle Akçadağ ve Darende'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken kent merkezinde de sağanak devam ediyor.

Yağmur nedeniyle kent merkezinde su birikintileri oluşurken ulaşımda aksamalar yaşandı.

Doğanşehir ilçesinde ise etkisini sürdüren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vahap Küçük Meydanı'ndaki kanalda su seviyesi yükseldi.

Su birikintileri nedeniyle bazı sürücüler de zor anlar yaşadı.

Öte yandan, gün boyunca etkili olan sağanak sonrası Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 70'i su baskını olmak üzere 85 olaya müdahale etti.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kar sağanak yağış

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