YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. GÜNCELLEME - DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı, FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı

GÜNCELLEME - DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı, FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı

13.01.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı ile M.K. ve N.S'nin Taşköprü ilçesindeki ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 adet 1 dolarlık banknot, 950 yasaklanmış yayın, 4 flaş bellek, 4 bilgisayar, 4 tablet bilgisayar, 8 cep telefonu ele geçirildi.

"FETÖ terör örgütünü yeniden yapılandırmaya çalıştıkları, bu amaçla toplantılar düzenledikleri, yardımlar topladıkları" iddia edilen şüphelilerden M.K. ve N.S. Taşköprü ilçesinde, Günaydı da Antalya'da gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
İçinden sonbaharın geçtiği şehir: Kastamonuİçinden sonbaharın geçtiği şehir: Kastamonu
Anahtar Kelimeler:
fetö Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 14 Ocak Cuma

İmsak
06:31
Sabah
08:02
Öğle
12:59
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:11
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sivasspor, ligdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı

Sivasspor, ligdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Kedi "Karamel" soğuktan sığındığı okulun maskotu oldu

Kedi "Karamel" soğuktan sığındığı okulun maskotu oldu

Tokat'ta kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi öldü

Tokat'ta kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.