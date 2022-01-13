GÜNCELLEME - DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı, FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı ile M.K. ve N.S'nin Taşköprü ilçesindeki ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 adet 1 dolarlık banknot, 950 yasaklanmış yayın, 4 flaş bellek, 4 bilgisayar, 4 tablet bilgisayar, 8 cep telefonu ele geçirildi.
"FETÖ terör örgütünü yeniden yapılandırmaya çalıştıkları, bu amaçla toplantılar düzenledikleri, yardımlar topladıkları" iddia edilen şüphelilerden M.K. ve N.S. Taşköprü ilçesinde, Günaydı da Antalya'da gözaltına alındı.
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