GÜNCELLEME - Devrilen tanker nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi trafiğe açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Gerede kesiminde LPG yüklü tankerin devrilmesi sonucu çift yönlü kapanan otoyoldaki ulaşım, kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Otoyolun Ankara yönünde ilerleyen LPG yüklü 34 DEV 265 plakalı tanker, Ulusu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı.

Sürücünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul ve Ankara istikametinde ulaşım kapandı. Bölgede trafik akışı, D-750 kara yoluna yönlendirildi.

Tankerin olay yerinden kaldırılması için yaklaşık 3 saat çalışma yürütüldü. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı soğutma çalışması yaparken, Bolu Valisi Erkan Kılıç da bölgede incelemelerde bulundu.

Araç vinç yardımıyla emniyet şeridine çekilirken, İstanbul istikameti tamamen açıldı, Ankara yönündeki trafik ise çift şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı.



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