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GÜNCELLEME - Didim Belediye Başkanı Atabay ile avukatı, bir grubun sopalı saldırısına uğradı

15.06.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkanı Deniz Atabay: - "Otel olamayacak, otel özelliklerine haiz olmayan bir binayı otele çevirmeye çalışıyorlar. Olmaz öyle bir şey. Bizden işletme ruhsatı istediler. Verebilmemiz mümkün değil. Gayrikanuni bir şey veremeyiz" - "Pandemiden dolayı da mahkemeler ağır çalıştı. Fakat sonradan bunların bu talebi mahkemece reddedildi. Biz de mahkeme kararıyla dün gittik orayı mühürledik. Akşam da bu olay meydana geldi. Yıldıramazlar bizi. Biz bu mücadeleye devam edeceğiz" - Olaya ilişkin 6 şüpheli yakalandı YAKALANAN ŞÜPHELİ SAYISI GÜNCELLENDİ, BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Didim Belediye Başkanı Atabay ile avukatı, bir grubun sopalı saldırısına uğradı

Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye Başkanı Deniz Atabay ile avukatı, bir restoranda sopalı bir grubun saldırısına uğradı.

Didim Marina'da bulunan bir restorana sopalarla gelen bir grup, Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a saldırdı.

Saldırganlar, garsonların müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştı. Vücudunda darp izi bulunduğu belirtilen Belediye Başkanı Deniz Atabay ve avukat Bulut, sağlık kontrolü için özel bir hastaneye götürüldü.

İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olaya ilişkin 6 şüpheliyi yakaladı.

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır da olayın hemen ardından Didim Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Atabay ile avukatının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Aydın Valiliği, Didim Kaymakamlığı, İl Emniyet ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin gerekli çalışmaları yaptığını aktaran Çankır, "CHP olarak tüm kadrolarımızla belediye başkanımızın yanındayız. Bugüne kadar illegal işlere pabuç bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

- Belediye Başkanından açıklama

Belediye Başkanı Deniz Atabay, tedavisinin ardından Altınkum Sahili'ndeki zabıta kontrol noktasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Saldırının, ruhsatsız olduğu için bir otelin mühürlenmesinden kaynaklandığını ileri süren Deniz Atabay, şöyle konuştu:

"Otel olamayacak, otel özelliklerine haiz olmayan bir binayı otele çevirmeye çalışıyorlar. Olmaz öyle bir şey. Bizden işletme ruhsatı istediler. Verebilmemiz mümkün değil. Gayrikanuni bir şey veremeyiz. Ruhsatsız şekilde çalıştırmaya kalktılar biz mühürlemeye gittiğimizde 1,5 ay önce yürütmeyi durdurma kararı vermek için başvurdular. Pandemiden dolayı da mahkemeler ağır çalıştı. Fakat sonradan bunların bu talebi mahkemece reddedildi. Biz de mahkeme kararıyla dün gittik orayı mühürledik. Akşam da bu olay meydana geldi. Yıldıramazlar bizi. Biz bu mücadeleye devam edeceğiz."

- Emniyete teşekkür

Bu süreçte kendisinin itibarsızlaştırılmaya da çalıştığını öne süren Atabay, şunları kaydetti:

"Misafirlerimiz varken kalleşçe sopalarla saldırıp bizi darp etmeye kalktılar. Bir mücadele geçti. Bu kadar kalleşçe bir saldırı olmaz. Emniyet güçleri failleri yakalamış. Emniyet camiasına teşekkür ediyorum. Didim halkı bize sahip çıkıyor. Buradan sesleniyorum. Akıllarını başlarına alsınlar. Kanun çerçevesi içerisinde iş hayatlarına devam etsinler. Halkı rahatsız etmesinler. Didim halkının tamamına eşit şekilde paylaşılması gereken o zenginlikleri kendilerine alıp sefa sürmeye çalışmasınlar. Biz görevde olduğumuz sürece buna müsaade etmeyeceğiz."

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