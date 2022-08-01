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GÜNCELLEME - Didim Belediyesi Zabıta Müdürü, silahlı saldırıda yaralandı

01.08.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DİDİM BELEDİYE BAŞKANI AHMET DENİZ ATABAY'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Aydın'ın Didim ilçesinde, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle'deki evinden sabah saatlerinde işe gitmek için çıkan Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'na, maskeli kişi tarafından tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayaklarından yaralanan Hacıfettahoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Didim Devlet Hastanesine ardından da Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hacıfettahoğlu, yaklaşık 2 yıl önce pazar yerinde bir seyyar satıcı tarafından bıçakla yaralanmıştı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Hacıfettahoğlu'nu hastanede ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bölgedeki kamera kayıtlarında bir kişinin şapkalı, maskeli, gözlüklü ve üzerinde de bir mont olduğu görülüyor. Emniyet güçleri de bununla ilgili çalışma yapıyor. En kısa sürede failleri bulacaktır. Arkadaşımızın sağlık durumu şu an için iyi. Ancak her iki ayağında kurşuna bağlı kırıklar var." dedi.

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