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  4. GÜNCELLEME - Didim Belediyesi Zabıta Müdürü'nün silahla yaralanmasının şüphelileri yakalandı

GÜNCELLEME - Didim Belediyesi Zabıta Müdürü'nün silahla yaralanmasının şüphelileri yakalandı

10.08.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YAKALANAN DİĞER ŞÜPHELİLER VE DETAY EKLENDİ

Didim ilçesinde, Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu’nun silahla yaralanmasına ilişkin soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, şüphelilerden E.A. ve M.A.S'nin İstanbul'da olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle şüpheliler yakalandı.

Olaya ilişkin soruşturmayı derinleştiren Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir otelin sahibi A.O'nun da aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına alındı.

Öte yandan A.O'nun otelindeki kaçak yapılaşma iddiasıyla belediye ile aralarında devam eden bir davanın olduğu öğrenildi.

Yaralanan Fettahoğlu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeni Mahalle'deki evinden 1 Ağustos’ta işe gitmek için çıkan Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'na, maskeli bir kişi tarafından tabancayla ateş edilmişti. Ayaklarından yaralanan Hacıfettahoğlu, Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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