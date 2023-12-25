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Düzce'de bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

25.12.2023 12:13 | Son Güncelleme:
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Düzce'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kuzey Çevreyolu Kalıcı Konutlar istikametinde seyreden Ö.F.Ş. idaresindeki 81 ET 299 plakalı otomobil, Düzce-Bahçeşehir yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Taha Yasin Sakaryalı (21) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yaralıları otomobilde sıkıştıkları yerden çıkardı.

İlk müdahalelerinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sakaryalı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Taha Yasin Sakaryalı'nın amatör spor kulübünde kalecilik yaptığı öğrenildi.

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