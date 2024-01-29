YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Düzce’de derede kadın cesedi bulundu

Düzce’de derede kadın cesedi bulundu

AA AA
29.01.2024 08:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de derenin içinde kadın cesedi bulundu.

Yörük köyünden geçen Kurtsuyu Deresi'ndeki hareketsiz kişiyi gören Ö.K'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce dereden çıkarılan kadın cesedi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat timleri tarafından yapılan araştırmada cesedin 48 yaşındaki Hürriyet Nemutlu'ya ait olduğu tespit edildi.

Evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta cesedi bulunan kadının otopsisinde herhangi bir darp, cebir veya kesi izine rastlanmadığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kdz. Ereğli’nin yüksek kesimlerinde kar temizleme çalışmaları sürüyorKdz. Ereğli’nin yüksek kesimlerinde kar temizleme çalışmaları sürüyor
Kartal’da kontrolden çıkan araç üst geçidin direğine çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralıKartal’da kontrolden çıkan araç üst geçidin direğine çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Pendik Belediyesi karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyorPendik Belediyesi karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor
Anahtar Kelimeler:
Düzce ceset dere

Düzce Namaz Vakitleri 29 Ocak Pazartesi

İmsak
06:35
Sabah
08:02
Öğle
13:13
İkindi
15:50
Akşam
18:14
Yatsı
19:37

Düzce Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Pazartesi

Doğan eczanesi
Cilimli
Ayşe eczanesi
Merkez
Karadeniz eczanesi
Akcakoca
Deva eczanesi
Cumayeri
Kaynasli eczanesi
Kaynasli
Hakan eczanesi
Golyaka
Ozan eczanesi
Gumusova
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.