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Düzce'de gasp şüphesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı

AA AA
15.11.2024 10:53
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Düzce'de bazı işletme sahiplerinin parasını gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Düzce'de gasp şüphesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konuralp Beçi bölgesindeki bazı işletmelerden para istendiği, vermeyen işletmecilerin parasının gasbedilmeye çalışıldığı, iş yerinde baskın yaparak "pala" diye tabir edilen bıçakla iş yeri sahibini yaraladığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, O.T, A.A, N.Ö, T.Ö, B.C.G, F.Y. ve M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.B, O.T, B.C.G, A.A ve F.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, N.Ö ve T.Ö is yurt dışı çıkış yasağı, ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri söz konusu evlerde yaptıkları aramalarda ise 2 ruhsatsız silah 571 şişe bandrolsüz kaçak alkol ele geçirdi.

Operasyon anında emniyet ekiplerince kayda alınan görüntüler paylaşıldı.

Düzce'de 7 gasp şüphelisi gözaltına alındı

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Anahtar Kelimeler:
Düzce gasp

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