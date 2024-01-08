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Düzce'de iki aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

08.01.2024 07:48 | Son Güncelleme:
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

F.Y. idaresindeki 54 AB 043 plakalı otomobil ile Muzaffer Ilgaz'ın kullandığı 81 AAP 047 plakalı otomobil, Akçakoca-Kocaali kara yolu Edilli mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.A. ile 81 AAP 047 plakalı otomobilin sürücüsü Muzaffer Ilgaz hayatını kaybetti.

Diğer yandan, kaza anı bölgedeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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trafik kazası Düzce kaza yaralı

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