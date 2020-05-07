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GÜNCELLEME - Düzce'de iş vaadiyle kandırdığı yabancıları gasbeden kişi tutuklandı

DÜZCE HABERLERİ  | 07.05.2020 18:29 | Son Güncelleme

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Düzce'de özellikle Afganistan uyruklu yabancıları inşaatlarda iş bulma vaadiyle ıssız yerlere götürerek gasbeden kişi tutuklandı.

Afganistan uyruklu H.T. ve N.T, iş bulma vaadiyle buluştukları şüphelinin kendilerini Ağa Mahallesi'nde ıssız bir alana götürüp silahla ateş ederek cep telefonlarını ve 700 liralarını aldığını söyleyip polise şikayette bulundu.

Konuyu araştıran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Afganistan uyruklu İ.T.'nin de merkeze bağlı Sinirci köyünde aynı yöntemle gasbedildiğini belirledi.

Oluşturulan özel ekip, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelenilen birkaç kişiyi uzun süre takibe aldı.

Her iki olayda da koronavirüs salgınını fırsat bilerek yüzünün büyük bölümünü kapatan bir kişiden şüphelenen ekipler, zanlıyı yakın takibe başladı.

F.G. olduğu tespit edilen şüpheli, aynı yöntemle başka bir Afganistan uyrukluyu kandırmak üzereyken ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

Şüphelinin üzerinden yaralama ve silahlı gasp olaylarında kullandığı tabanca ve 2 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.G, İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, "kasten adam yaralama, hırsızlık ve gasp" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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