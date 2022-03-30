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GÜNCELLEME - Düzce'de motosikletin yayaya ve bisikletliye çarpması sonucu 2 kişi öldü

30.03.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN HAYATINI KAYBETMESİ EKLENDİ

Düzce'de motosikletin, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ile bisikletliye çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Beyciler sapağı mevkisinde, dün akşam yaşanan kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsü Kadir Özçelik (17) ile motosiklet sürücüsü Emrah Işık, yaşam mücadelesini kaybetti.

Diğer yaralı Ramazan Keskin'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Emrah Işık idaresindeki 34 ELL 461 plakalı motosiklet, bisikletli Kadir Özçelik ve yaya Ramazan Keskin'e çarpmış, ağır yaralanan sürücüler ile yaya, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırılmıştı.

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