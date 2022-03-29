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GÜNCELLEME - Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 16 gözaltı

29.03.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, aralarında mühendis, müfettiş, astsubay ve akademisyenlerin de bulunduğu 16 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun ve Malatya'da düzenlenen operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin Edirne'ye getirileceği öğrenildi.

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