YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. GÜNCELLEME - Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan zift temizleniyor

GÜNCELLEME - Edirne'de asfalt şantiyesinden sızan zift temizleniyor

07.04.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk - "Söz konusu olan tesisin çevre etki değerlendirmesi olmaksızın faaliyete başladığı tespit edilmiştir. İdari süreçler başlatılmıştır" EDİRNE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRÜ ENGİN ÖZTÜRK'ÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

EDİRNE (AA) - Şantiyede görevli işçiler, sabah saatlerinde ziftin yayıldığı tarım arazilerinde çalışma yaptı.

Arazide donan ve sertleşen zift, iş makineleri yardımıyla zeminden kaldırılarak kamyonlara yüklendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki temizlik çalışmalarını takip etti.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hasanağa köyü yakınlarındaki bir şantiyede, dün, asfalt yapımında kullanılan ziftin depolandığı havuzun duvarının yıkılması sonucu çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplanmıştı.

- "İdari süreçler başlatılmıştır"

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakan Murat Kurum'un talimatı ve Vali Ekrem Canalp'in koordinasyonunda olayın gerçekleşmesinin ardından bölgeye intikal edildiğini söyledi.

Yayılan ziftin akışının durduğunu ve kurumuş durumda olduğunu ifade eden Öztürk, malzemenin kaldırılmaya başladığını belirtti.

Tesisle ilgili idari sürecin başlatıldığının altını çizen Öztürk, "Söz konusu olan tesisin çevre etki değerlendirmesi olmaksızın faaliyete başladığı tespit edilmiştir. İdari süreçler başlatılmıştır. " dedi.

Öztürk en kısa zamanda ziftin yayıldığı arazinin temizleneceğini kaydetti.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Dairesi Başkanı Menderes İşçen ile ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün de temizlik çalışmalarını yerinde inceliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlıklı uyku için "uyku hijyeni" uyarısıSağlıklı uyku için "uyku hijyeni" uyarısı
Muğla'da otomobilin çarptığı kadın öldüMuğla'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardındanAlanyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Edirne Namaz Vakitleri 7 Nisan Perşembe

İmsak
05:10
Sabah
06:40
Öğle
13:21
İkindi
16:59
Akşam
19:52
Yatsı
21:16
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan'a özel mükemmel iftar menüsü: Lezzet ve vitamin dolu

Ramazan'a özel mükemmel iftar menüsü: Lezzet ve vitamin dolu

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Miami'de aşk mı var? "Yakışmazlar" yorumu

Miami'de aşk mı var? "Yakışmazlar" yorumu

Mardin’de üretiliyor! Avrupa ve Çin sırada bekliyor

Mardin’de üretiliyor! Avrupa ve Çin sırada bekliyor

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.