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GÜNCELLEME - Edirne'de devrilen LPG yüklü tankerin kaldırılmasıyla ilçe yolu trafiğe açıldı

29.06.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI EKLENDİ

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle trafiğe kapanan Meriç yolu, tankerin kaldırılmasıyla açıldı.

İlçedeki bir akaryakıt istasyonuna LPG getiren tanker, ilçeye 1 kilometre kala tarlaya devrildi.

Sürücünün haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tankerden LPG sızma ihtimaline karşı yol, jandarma tarafından çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İpsala'ya Meriç istikametinden girişler, Turpçular köyü istikametinden sağlandı.

Devrilen tankerin, vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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