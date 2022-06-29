GÜNCELLEME - Edirne'de devrilen LPG yüklü tankerin kaldırılmasıyla ilçe yolu trafiğe açıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle trafiğe kapanan Meriç yolu, tankerin kaldırılmasıyla açıldı.

İlçedeki bir akaryakıt istasyonuna LPG getiren tanker, ilçeye 1 kilometre kala tarlaya devrildi.

Sürücünün haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tankerden LPG sızma ihtimaline karşı yol, jandarma tarafından çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İpsala'ya Meriç istikametinden girişler, Turpçular köyü istikametinden sağlandı.

Devrilen tankerin, vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz