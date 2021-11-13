GÜNCELLEME - Elazığ'da yakalanan 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ-Bingöl kara yolundaki polis uygulama noktasında çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, bir otobüs firmasının, sahte belgeli 6 Afganistan uyrukluyu, Elazığ il merkezine girmeden, uygulama noktasına gelmeden önce indirerek başka araca bindirdiği, kontrol sonrasında yeniden otobüse aldığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda, otobüs durdurularak yabancı uyrukluların sevkiyatını organize ettiği saptanan M.G. (33), N.Ş. (45), H.T. (34), E.B. (38) ve B.B. (34) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz