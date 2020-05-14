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GÜNCELLEME - Elazığ'da yastık içinde saklanan 1100 uyuşturucu hap ele geçirildi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 14.05.2020 17:34 | Son Güncelleme

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir eve düzenlenen operasyonda yastık içine saklanmış 1100 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sevkiyatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışma kapsamında kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 Suriye uyruklunun bulunduğu evde narkotik dedektör köpeği "Şimşek" ile arama yaptı.

Köpeğin evdeki bir yastığa tepki vermesi üzerine ekiplerin detaylı incelemesinde yastık içerisinde 1100 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 800 lira ele geçirildi.

Suriye uyruklu A.A, N.A. ve G.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk zanlılardan A.A. "Uyuşturucu Maddi Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanırken N.A. ve G.A'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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