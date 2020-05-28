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GÜNCELLEME - Elazığ'daki silahlı kavgaya ilişkin amatör spor kulübü başkanı ile oğlu gözaltına alındı DETAY EKLENDİ

ELAZIĞ HABERLERİ  | 28.05.2020 19:13 | Son Güncelleme

GÜNCELLEME - Elazığ'daki silahlı kavgaya ilişkin amatör spor kulübü başkanı ile oğlu gözaltına alındı DETAY EKLENDİ

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili amatör spor kulübü başkanı ile oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında olayın failleri olarak Elazığ 2. amatör kümede mücadele eden Rüstempaşaspor Kulübü Başkanı Hamit Erulaş ile oğlu V.E. gözaltına alındı.

Erulaş ile oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Erulaş, adliyeye sevki sırasında bir gazetecinin "Neden yaptınız, pişman mısınız?" şeklindeki sorusu üzerine, "Kapımızın önüne kadar geldiler, pişmanlık duyacağımız bir şey yok, metamfetamincilere karşı savaşımız devam edecek." dedi.

Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokak'ta iki grup arasında pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucu Bilal Ç, Mehmet G. ve Hasan A. yaralanmıştı. Yaralılardan Bilal Ç. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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