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Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

21.06.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın merkez Erenler İlçe Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, makamında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Makamında çalıştığı sırada fenalaşan 59 yaşındaki Kılıç, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kılıç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kılıç'ın hastaneye gelen yakınları, mesai arkadaşları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

Hastaneden alınan Kılıç'ın cenazesi, Adapazarı ilçesindeki Yorgalar Mezarlığı ve Asri Şehitlik morguna getirildi.

Kılıç'ın yakınları, evinin bulunduğu Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi'nde kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul etti.

Fevzi Kılıç'ın yarınki cenaze programı da belli oldu.

Erenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, saat 15.00'te Erenler Belediyesi bahçesinde resmi tören gerçekleştirilecek.

Kılıç'ın cenazesi, ikindi vakti Tozlu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Serdivan'daki aile mezarlığına defnedilecek.

Evli ve 4 çocuk babası Kılıç, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Erenler Belediye Başkanı seçilmişti. Kılıç, 2002-2003 ve 2015-2018 yılları arasında da AK Parti Sakarya İl Başkanı olarak görev yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi

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